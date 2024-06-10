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Hacı adaylarından Hira Mağarası'na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda... | “Buranın kokusu çok başka ayrılamıyoruz”

Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen hacı adayları, Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaret etmeye devam ediyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor. A Haber ekibi, Allah aşkı ile yolan hacı adaylarının Nur Dağı'na zorlu yolculuğunu görüntüledi. Öte yandan hacı adayları tarifsiz duygularını A Haber'e açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 10.06.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 22:11
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Hacı adaylarından Hira Mağarası’na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda! Hacı adaylarının Nur Dağı’na yolculuğunu görüntüledi

Hac vazifesini yerine getirmek için hacı adayları Suudi Arabistan'da pek çok ziyaret gerçekleştiriyor.

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Hacı adaylarından Hira Mağarası’na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda! Hacı adaylarının Nur Dağı’na yolculuğunu görüntüledi

O ziyaretlerden biri de peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası.

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Hacı adaylarından Hira Mağarası’na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda! Hacı adaylarının Nur Dağı’na yolculuğunu görüntüledi

Hacı adayları, Allah aşkı ile çarpan kalpler gece saatlerinde yollara düştü, Peygamber Efendimizin izinden Nur Dağına çıktı.

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Hacı adaylarından Hira Mağarası’na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda! Hacı adaylarının Nur Dağı’na yolculuğunu görüntüledi

A Haber ekibi, Allah aşkı ile yola çıkan hacı adaylarının Nur Dağı'na zorlu yolculuğunu görüntüledi.

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Hacı adaylarından Hira Mağarası’na ziyaret! A Haber ekibi kutsal topraklarda! Hacı adaylarının Nur Dağı’na yolculuğunu görüntüledi

Konuya ilişkin konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaptığı açıklamada, "Bizler de kutsal topraklardayız. Ve Arefe Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Her geçen gün hacı adaylarının heyecanı giderek artmaya devam ediyor.