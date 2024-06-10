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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu'na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ödemelerini alamadıklarını ve psikolojik baskı gördüklerini söyleyen otobüsçüler, "Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için araçlarımıza bakım, onarım yapamıyoruz. Araçlarımız yolcuyu mağdur ediyor, rotasyondan çekiliyorlar herhangi bir hizmet veremiyorlar." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:18
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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto için toplandı.

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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"
Basın açıklama yapan esnaf temsilcisi Erhan Güneş, "Araçlarımızın tamir ve bakımını yapamıyoruz. Elimizden geleni yaptık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Böyle giderse İstanbullulara hizmet veremeyeceğiz. Lütfen sesimizi duyun, mağduruz. Ekrem başkanla görüşmemiz için bütün İstanbul halkı olarak bize destek verin. Ulaşım sisteminin yüzde 50'sini özel halk otobüsleri yürütüyor. Özel halk otobüsleri eğer ki çalışamayacak durumu gelirlerse İstanbul halkı mağdur olur, bunun da sorumlusu özel halk otobüsleri değildir" dedi.

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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

"ARAÇLARIMIZ YOLCUYU MAĞDUR EDİYOR"

Araçların bakım ve onarımlarını yapamadıklarını ifade eden Güneş, "Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Araç başı 1 milyon 700 bine yakın alacağımız mevcut. Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için araçlarımıza bakım, onarım yapamıyoruz. Araçlarımız yolcuyu mağdur ediyor, rotasyondan çekiliyorlar herhangi bir hizmet veremiyorlar. İETT Genel Müdürlüğü'nü istifaya çağırıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü İBB'yi halkın önünde mağdur etmektedir" ifadelerini kullandı.

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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

"ARTIK DURMA NOKTASINA GELDİK"

Güneş, "Biz mavi özel halk otobüsleriyiz, yollarda kalan hiçbir araç bize tabi değil. Biz ona rağmen burada mücadele ediyoruz. İETT'nin yıllık 29 buçuk milyar lira bütçesi var. Bizim 5 milyar lira alacağımız var. Biz ona rağmen bu araçları yürütebiliyoruz ama artık satacak bir tarlamız, evimiz, arabamız kalmadı. Biz artık durma noktasına geldik" diye konuştu.

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İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

"ARTIK FİLOMUZU İŞLETECEK DURUMUMUZ KALMADI"
İki temel problemleri olduğunu ifade eden Güneş, "Bütün masraflarımız içinde akaryakıtımız dahil 450 bin lira faturayla çalışıyoruz. İçerideki alacaklarla ilgili bize bir program sunsunlar. Biz durma noktasına geldik. Bir sabah İstanbullular sefere çıkamadıklarında büyük mağduriyet oluşacak. Her geçen gün özel halk otobüsleri yatıyor, her tarafta perişan durumdayız. Artık filomuzu işletecek durumumuz kalmadı. Bizim iki temel problemimiz var. Kimse bizi siyasi tartışmalara çekmesin, birinci problemimiz ödemelerimiz, ikinci problemimiz ise İETT Genel Müdürlüğü tarafından bize dayatılan psikolojik baskı. Bu iki problem çözülürse işimize devam ederiz, hiç kimsenin siyasetiyle işimiz yok" dedi. Hak sahipleri ve yakınları da ödeneklerini alamadıkları iddiasıyla eylemdeydi.