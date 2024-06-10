İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu’na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz

"ARTIK FİLOMUZU İŞLETECEK DURUMUMUZ KALMADI"

İki temel problemleri olduğunu ifade eden Güneş, "Bütün masraflarımız içinde akaryakıtımız dahil 450 bin lira faturayla çalışıyoruz. İçerideki alacaklarla ilgili bize bir program sunsunlar. Biz durma noktasına geldik. Bir sabah İstanbullular sefere çıkamadıklarında büyük mağduriyet oluşacak. Her geçen gün özel halk otobüsleri yatıyor, her tarafta perişan durumdayız. Artık filomuzu işletecek durumumuz kalmadı. Bizim iki temel problemimiz var. Kimse bizi siyasi tartışmalara çekmesin, birinci problemimiz ödemelerimiz, ikinci problemimiz ise İETT Genel Müdürlüğü tarafından bize dayatılan psikolojik baskı. Bu iki problem çözülürse işimize devam ederiz, hiç kimsenin siyasetiyle işimiz yok" dedi. Hak sahipleri ve yakınları da ödeneklerini alamadıkları iddiasıyla eylemdeydi.