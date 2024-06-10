11 Haziran 2024, Salı
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İmamoğlu'na tepki: Mağduruz araçlarımıza bakım onarım yapamıyoruz
İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ödemelerini alamadıklarını ve psikolojik baskı gördüklerini söyleyen otobüsçüler, "Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için araçlarımıza bakım, onarım yapamıyoruz. Araçlarımız yolcuyu mağdur ediyor, rotasyondan çekiliyorlar herhangi bir hizmet veremiyorlar." dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 23:18
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