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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! "Ölüm katılığı"na dikkat

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte et hazırlıkları yapılmaya başlandı. Bayram süresince birçok vatandaş kurban etini hemen hemen birçok öğünde tüketiyor. Ancak bir nokta var ki et sevenlerin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Kesilen kurban etindeki bu tehlike sağlığınızı riske atabilir. "Ölüm sertliği" veya "ölüm katılığı" denen bu tehlike birçok vatandaşın gözden kaçırdığı bir nokta. Kurban etindeki bu tehlikeye dair uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:19
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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

Kurban Bayramı'na hazırlanırken binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek. Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu.

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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyledi. Kesimden sonra bekletilmeden dondurulan etin sertleşeceğini belirten Ercoşkun, etin dinlendirilmesinin önemine değindi

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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

Kesimden sonra etin en yumuşak halde olduğunu belirten Ercoşkun, "Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlenmelidir." dedi ve şöyle konuştu:

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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

"Kesilmiş eti, 24 saat dondurursak ölüm sertliği aşamasında donmuş olacak ve çözündürdüğümüz zaman en sert halinde olacak. Yeni kesilen et en yumuşak haldedir."

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Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

"Yavaş, yavaş sertleşir ve daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar."