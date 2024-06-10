Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! Ölüm katılığına dikkat

Kurban etinde bu hatayı sakın yapmayın! "Ölüm katılığı"na dikkat

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte et hazırlıkları yapılmaya başlandı. Bayram süresince birçok vatandaş kurban etini hemen hemen birçok öğünde tüketiyor. Ancak bir nokta var ki et sevenlerin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Kesilen kurban etindeki bu tehlike sağlığınızı riske atabilir. "Ölüm sertliği" veya "ölüm katılığı" denen bu tehlike birçok vatandaşın gözden kaçırdığı bir nokta. Kurban etindeki bu tehlikeye dair uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 19:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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