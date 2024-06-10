10 Haziran 2024, Pazartesi
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İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti
Beşiktaş’ta İETT otobüsüne binen yolcunun otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuna iddiaya göre aynı yanıtı alması, taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcunun otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırısı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.