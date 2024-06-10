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Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli'de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 18:03
Güncelleme:10.06.2024 18:03
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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