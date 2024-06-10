Katliam gibi kaza böyle gelmiş! Kocaeli'de işçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Katliam gibi kaza kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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