Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas'la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

İşgal devleti İsrail, daimi destekçisi ABD tarafından bu kez saf dışı bırakıldı.ABD'nin ateşkes planının başarısız olma ihtimaline karşı Joe Biden yönetimi Hamas'la görüşmek için kolları sıvadı. ABD'nin Hamas adımına İsrail'i dahil etmemesi ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 18:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL