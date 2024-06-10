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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas'la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

İşgal devleti İsrail, daimi destekçisi ABD tarafından bu kez saf dışı bırakıldı.ABD'nin ateşkes planının başarısız olma ihtimaline karşı Joe Biden yönetimi Hamas'la görüşmek için kolları sıvadı. ABD'nin Hamas adımına İsrail'i dahil etmemesi ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 18:40
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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas’la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

ABD, ateşkes planında yeni bir adım attı ancak bu kez İsrail'i dahil etmedi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'deki Amerikan vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı müzakere potansiyelini tartıştığı bildirildi

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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas’la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

NBC News'te yayınlanan habere göre, ABD'li yetkililer, 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirler arasında yer alan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda değerlendirmeler yapıyor

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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas’la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

5 AMERİKALI ESİR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İkisi eski ve ikisi şu an görevde bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail'in devam eden esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinde başarısız olması durumunda Gazze'deki esirler arasında bulunan 5 Amerikalının serbest bırakılması için Hamas'la tek taraflı bir anlaşmayı müzakere etme potansiyelini tartıştığını söyledi.

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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas’la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

GÖRÜŞME KAHİRE'DE Mİ OLACAK?

Biden yönetiminin, Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması yönündeki değerlendirmeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlamaya yönelik son müzakereleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmesine denk geldi.

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Siyonist devlet bu kez devre dışı! ABD Hamas’la görüşmek için hareket geçti: Yeni anlaşma mı yapılacak?

ABD'nin Hamas ile tek taraflı muhtemel müzakeresinde, Gazze'de tutulduğu düşünülen Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen, Hersh Goldberg-Polin, Omer Neutra ve Keith Siegel isimli 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasının yanı sıra öldüğüne inanılan 3 ABD'linin cesetlerinin geri getirilmesi konusunun yer alması bekleniyor