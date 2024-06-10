En güçlü ordular listesi belli oldu! Orta Doğu'da Türkiye damgası | İşte 2024 yılının güncel listesi

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün Orta Doğu'daki en güçlü orduları listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye'nin başarısı gözler önüne serildi. İşte 2024 yılı itibarıyla Orta Doğu'daki en güçlü ordular...