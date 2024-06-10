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Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor! 2100’e kadar deniz seviyesi metrelerce artacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 16:38
Küresel ısınma tehdidi büyürken bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların okyanus suyunun ısınmasıyla daha hızlı eridiğine dikkat çekildi. Buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacağına bakıyoruz…
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