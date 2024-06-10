Küresel ısınma buzulları hızla eritiyor! 2100’e kadar deniz seviyesi metrelerce artacak

Küresel ısınma tehdidi büyürken bilim insanları yeni bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Kutup bölgelerindeki buzulların okyanus suyunun ısınmasıyla daha hızlı eridiğine dikkat çekildi. Buzulların erimesinin ne gibi sonuçları olacağına bakıyoruz…

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