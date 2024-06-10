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Kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor! Mücadele edip eğlenceli vakit geçiriyorlar

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 10.06.2024 16:25
Nevşehirli kadınlar ev ve tarla işlerinden kalan vakitlerde eğlenceli etkinliklere imza atıyor. Kendi imkanlarıyla oluşturdukları Survivor parkurunda eğleniyorlar.
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