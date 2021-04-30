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Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

İHA
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Giriş: 30.04.2021 22:16
Güncelleme:30.04.2021 22:24
Bursa’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Kadir Kaymak, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı. Traktörün hakimiyetini kaybeden Kaymak, traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa'daki Tatkavaklı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında 67 yaşındaki Kadir Kaymak, tarlasına gübre atmak için traktörüyle yola çıktı.

Traktörün hakimiyetini kaybeden Kadir Kaymak, traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kalarak can verdi.

Kadir Kaymak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
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