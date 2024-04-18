Depreme ofiste yakalandılar! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden illerden Sivas'ta ofisteki vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı.

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