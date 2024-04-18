18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depreme ofiste yakalandılar! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Depreme ofiste yakalandılar! O anlar kameraya böyle yansıdı...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 20:21
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden illerden Sivas'ta ofisteki vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı!
Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı!
Tokat depremine ofiste yakalandılar!
Tokat depremine ofiste yakalandılar!
Tokat’ta 5.6’lık deprem ahırda hasara yol açtı!
Tokat'ta 5.6'lık deprem ahırda hasara yol açtı!
Tokat’ta 5,6’lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!
Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!
Market deposunda yangın!
Market deposunda yangın!
Muğla’da faciadan dönüldü!
Muğla’da faciadan dönüldü!
AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı!
AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı!
Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar!
Belediyeye ait araçların parçalarını bile satmışlar!
Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Yakınları haber alamadı yaşlı adam evinde ölü bulundu!
Otomobil apartman bahçesine düştü!
Otomobil apartman bahçesine düştü!
Gasp etmeye çalıştığı genci hastanelik etti
Gasp etmeye çalıştığı genci hastanelik etti
Kazaya karışan araç yan yattı!
Kazaya karışan araç yan yattı!
Daha Fazla Video Göster