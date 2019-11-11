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11.11.2019

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk A Haber'de projeleri açıkladı

AK Parti'nin 17 yılında birçok ilçede büyük değişimler yaşandı. O ilçelerden biri de Manisa Demirci İlçesi... Peki, ilçede hangi hizmetler yapıldı? Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, A Haber canlı yayında ilçede yapılanları ve yeni projeleri açıkladı.

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