Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk A Haber'de projeleri açıkladı

AK Parti'nin 17 yılında birçok ilçede büyük değişimler yaşandı. O ilçelerden biri de Manisa Demirci İlçesi... Peki, ilçede hangi hizmetler yapıldı? Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, A Haber canlı yayında ilçede yapılanları ve yeni projeleri açıkladı.