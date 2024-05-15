15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Çevre yolun yarış pisti gibi kullanmaya çalıştılar, kaza yapıp hastanelik oldular
Sosyal medya üzerinden haberleşip Arnavutköy çevre yolunda yarış organizasyonu düzenleyen şahıslar yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.