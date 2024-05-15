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Çevre yolun yarış pisti gibi kullanmaya çalıştılar, kaza yapıp hastanelik oldular

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 12:04
Sosyal medya üzerinden haberleşip Arnavutköy çevre yolunda yarış organizasyonu düzenleyen şahıslar yürekleri ağza getirdi. Sürücülerden birisi yarış başladıktan kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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