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Cani baba kızı Defne Öztürk’ü boğazından keserek öldürmüştü! Acılı anneden yürek yakan sözler

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Giriş: 09.08.2022 09:35
Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk’ü boğazını keserek katletmişti. Mahkemede, olay günü eşiyle yaptığı telefon konuşmayı anlatan acılı anne Havva Öztürk, “Ben Defne’ye böyle bir hayat yaşatmak istemiyorum, diye mesajı gönderdi. Beni aradı, tartıştık. Sanık kızımın hatıralarını da yok etmiştir” ifadelerini kullandı.
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