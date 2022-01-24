24 Ocak 2022, Pazartesi
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Buz tutan çayda tehlikeli oyun! Kendilerini suyun içinde buldular
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çocuklar, oynadıkları Göksu Çayı'nda buzun kırılması ile suya düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çağlayancerit İlçesi Helete Mahallesi'ndeki göksu çayı buz tuttu. 4 çocuk buz tutan su birikintinin üstünde kaymaya başladı.
Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile bir anda kendilerini suyun içinde buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde çocuklar buz üzerinde oynaması ve buzun kırılıp suyun içine düştüğü görülüyor. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.