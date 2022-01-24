24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Buz tutan çayda tehlikeli oyun! Kendilerini suyun içinde buldular

Buz tutan çayda tehlikeli oyun! Kendilerini suyun içinde buldular

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 11:54
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çocuklar, oynadıkları Göksu Çayı'nda buzun kırılması ile suya düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çağlayancerit İlçesi Helete Mahallesi'ndeki göksu çayı buz tuttu. 4 çocuk buz tutan su birikintinin üstünde kaymaya başladı.

Buz üzerinde oynayan çocuklar buzun kırılması ile bir anda kendilerini suyun içinde buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde çocuklar buz üzerinde oynaması ve buzun kırılıp suyun içine düştüğü görülüyor. Soğuk suda sırılsıklam olan çocuklar daha sonra düştükleri yerden çıkmayı başardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buz tutan çayda tehlikeli oyun
Buz tutan çayda tehlikeli oyun
Kar ve tipi geçit vermiyor!
Kar ve tipi geçit vermiyor!
Türkiye kar altında! İşte Bursa’da son durum
Türkiye kar altında! İşte Bursa’da son durum
Cani baba çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye dövdü
Cani baba çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye dövdü
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Bolu Valisi son durumu A Haber’de anlattı
Bolu Valisi son durumu A Haber'de anlattı
Ölüm sebebi belli oldu!
Ölüm sebebi belli oldu!
Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Çekmeköy’de bozayıların kar keyfi izleyenleri güldürdü
Çekmeköy'de bozayıların kar keyfi izleyenleri güldürdü
Fatma Girik’i anlatırken sesi düğümlendi!
Fatma Girik'i anlatırken sesi düğümlendi!
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500 T yolda kaldı
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500 T yolda kaldı
Jandarma ekipleri yaşlı çifti böyle kurtardı
Jandarma ekipleri yaşlı çifti böyle kurtardı
Daha Fazla Video Göster