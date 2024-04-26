Büyük ilgi gören ‘Trabzon Hasırının’ yolculuğu! ‘Trabzon hasırının’ özelliği ne?

Trabzon hasırı, kente gelen turistler ve düğün sezonunda yoğun ilgi görüyor. Peki meşhur Trabzon hasırı nasıl yapılıyor? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı aktardı. İşte detaylar…

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