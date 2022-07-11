11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Bursa’da korkunç görüntüler! İlginç gelenek... Kurbanlıkların derisini giyip insanları korkutuyorlar
Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan 200 yıldır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor.