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Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı

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Giriş: 28.03.2024 09:27
Beşiktaş’ta yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş’ta hatalı U dönüşü: 1 ağır yaralı
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