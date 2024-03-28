28 Mart 2024, Perşembe
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Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı
Beşiktaş’ta yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.