Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki hem yeni haftada hem de bayramda yurtta nasıl bir hava hakim olacak? Bayramda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Yeni haftada Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğunda yağış etkili olacak.

Salı günü yağışlar Marmara'nın doğusundan başlayıp Karadeniz'in tamamını etkileyecek.

PEKİ BAYRAMDA TÜRKİYE'NİN HAVASI NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bayram genelinde doğu ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde sıcaklık beklemekte... Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise yağışın sürmesi bekleniyor.

BAYRAMDA İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda üç büyük ilde yağışın beklenmiyor. İstanbul'da gündüzleri 30 ila 31 derece civarında sıcaklıklar beklenirken gece sıcaklığını ise 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.