Balıkesir’de jandarmadan narkotik operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

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