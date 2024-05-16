Kayıp Nihal’den 7 aydır haber yok! Sinyal alınan bölgede arama

Antalya'da 7 aydır kayıp olarak aranan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede 100 polis ve kadavra köpeğiyle arama yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan anlattı.

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