Turkuvaz Medya’ya en çok kadın istihdamı ödülü! Turkuvaz İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil: Kadınlar dokundukları her şeyi değiştirdi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin "Mavi Elma Ödüllleri" sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya, "Yılın en çok kadın istihdamı sağlayan şirketi" ödülüne layık görüldü. Ödülü, törene ekibi ile birlikte katılan Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil aldı. Çil, "Bizleri çok gururlandırdı. Kadınlar dokundukları her yeri değiştirdi." ifadelerini kullandı.

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