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Tırın taşıdığı konteyner yola devrildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 11:04
Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü.
Tırın taşıdığı konteyner yola devrildi
Tırın taşıdığı konteyner yola devrildi
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