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Son dakika: İstanbul'da 5 katlı binada doğalgaz patlaması

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
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Giriş: 16.05.2024 09:16
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredeki binalarda dairelerin camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Akmaçayır anlattı.
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İstanbul’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması
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