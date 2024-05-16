16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenler’de nefes kesen kovalamaca: İşyeri ve otodan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Esenler’de nefes kesen kovalamaca: İşyeri ve otodan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2024 10:42
Esenler’de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turkuvaz Medya’ya anlamlı ödül
Turkuvaz Medya’ya anlamlı ödül
İhmalkar hayvan sahibine vatandaşlardan tepki
İhmalkar hayvan sahibine vatandaşlardan tepki
Esenler’de nefes kesen kovalamaca
Esenler’de nefes kesen kovalamaca
Kayıp Nihal’den 7 aydır haber yok! Sinyal alınan bölgede arama
Kayıp Nihal'den 7 aydır haber yok! Sinyal alınan bölgede arama
Yaban atları yavruları ile görüntülendi
Yaban atları yavruları ile görüntülendi
Patlama anı kamerada
Patlama anı kamerada
’Gürültü yapmayın’ diye uyardığı için vurulmuş
'Gürültü yapmayın' diye uyardığı için vurulmuş
Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
Yangın tüpünden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
İnşaat çalışması sırasında mağara ve kanal bulundu
İnşaat çalışması sırasında mağara ve kanal bulundu
İstanbul’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması
İstanbul'da 5 katlı binada doğalgaz patlaması
Kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti
Kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti
2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı
2 motorcu sokak ortasında rastgele ateş açtı
Daha Fazla Video Göster