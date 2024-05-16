Esenler’de nefes kesen kovalamaca: İşyeri ve otodan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Esenler’de şüphe üzerine dur ihtarında bulunulan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin işyeri ve otodan hırsızlık yaptığı belirlendi. Kaçarken birçok araca maddi zarar da veren hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.