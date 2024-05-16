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Su kanalında kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 09:14
Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.
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