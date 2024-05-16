16 Mayıs 2024, Perşembe
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Su kanalında kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti
Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.