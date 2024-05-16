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Beşiktaş’ta binada patlama anı kamerada | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 09:49
Beşiktaş’ta 5 katlı binanın 3. katında doğal gaz patlaması oldu. Ortalık savaş alanına döndü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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