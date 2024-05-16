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'Gürültü yapmayın' diye uyardığı için vurulmuş, o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 09:40
Güncelleme:16.05.2024 09:41
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurulup ağır yaralandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Talihsiz adamın gürültü yapan gençleri uyardığı için tabanca ile vurulduğu öğrenildi.
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