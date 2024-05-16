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Başakşehir’de ilginç olay, inşaat çalışması sırasında mağara ve kanal bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 09:27
Başakşehir’de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Ekiplere yapılan ihbar neticesinde inşaat çalışması durduruldu, polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı.
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