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Bağcılar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 09:14
Güncelleme:16.04.2024 10:44
Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yarinden detayları aktardı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti.

Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Bağcılardaki feci kaza kamerada BAĞCILARDAKİ FECİ KAZA KAMERADA

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Bağcılardaki feci kaza kamerada
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