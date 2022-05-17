Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

İstanbul’un, Kağıthane ilçesinde eli sopalı iki amcanın, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü olayda karar çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki amcadan biri ev hapsi cezasına çarptırıldı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözü dönen amcaların yaşattığı kabus kameralara saniye saniye yansıdı.

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