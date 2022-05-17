17 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde
İstanbul’un, Kağıthane ilçesinde eli sopalı iki amcanın, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü olayda karar çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki amcadan biri ev hapsi cezasına çarptırıldı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözü dönen amcaların yaşattığı kabus kameralara saniye saniye yansıdı.