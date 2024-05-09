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Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:36
Güncelleme:09.05.2024 12:36
Ankara'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.
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