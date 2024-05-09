09 Mayıs 2024, Perşembe
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Ankara'da 50 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi
Ankara'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada, 18. ve 19. yüzyıldan kalma bin 120 adet antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin toplam değerinin 50 milyon lira olduğu bildirildi.