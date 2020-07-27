ANALİZ - Kore savaşında neler yaşandı?

Bundan tan 67 yıl önce bugün 27 temmuz 1953'te Kore savaşı sona erdi. Türk askeri binlerce kilometre ötede, dilini, kültürünü bilmediği insanlar için savaşıyordu. Türk askerlerinin hem şehit verdiği hem de kahramanlık destanı yazdığı toprakların adı Kore'ydi. 67 yıl önce Kore'de neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

Bundan tan 67 yıl önce bugün 27 temmuz 1953'te Kore savaşı sona erdi. Türk askeri binlerce kilometre ötede, dilini, kültürünü bilmediği insanlar için savaşıyordu. Türk askerlerinin hem şehit verdiği hem de kahramanlık destanı yazdığı toprakların adı Kore'ydi. 67 yıl önce Kore'de neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...