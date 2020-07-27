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ANALİZ - Kore savaşında neler yaşandı?

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Giriş: 27.07.2020 17:55
Güncelleme:27.07.2020 18:02
Bundan tan 67 yıl önce bugün 27 temmuz 1953'te Kore savaşı sona erdi. Türk askeri binlerce kilometre ötede, dilini, kültürünü bilmediği insanlar için savaşıyordu. Türk askerlerinin hem şehit verdiği hem de kahramanlık destanı yazdığı toprakların adı Kore'ydi. 67 yıl önce Kore'de neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

Bundan tan 67 yıl önce bugün 27 temmuz 1953'te Kore savaşı sona erdi. Türk askeri binlerce kilometre ötede, dilini, kültürünü bilmediği insanlar için savaşıyordu. Türk askerlerinin hem şehit verdiği hem de kahramanlık destanı yazdığı toprakların adı Kore'ydi. 67 yıl önce Kore'de neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi! Kore gazisi Kasım İlkimen yaşadıklarını A Habere anlattı KORE SAVAŞI 67 YIL ÖNCE BUGÜN SONA ERDİ! KORE GAZİSİ KASIM İLKİMEN YAŞADIKLARINI A HABER'E ANLATTI

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