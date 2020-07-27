- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi! Kore gazisi Kasım İlkimen yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi. Savaşın tanıklarından Kore gazisi Kasım İlkimen, büyük savaşı ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.
Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi. Savaşın tanıklarından Kore gazisi Kasım İlkimen, büyük savaşı ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.