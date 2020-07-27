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Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi! Kore gazisi Kasım İlkimen yaşadıklarını A Haber'e anlattı

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Giriş: 27.07.2020 17:24
Güncelleme:27.07.2020 18:01
Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi. Savaşın tanıklarından Kore gazisi Kasım İlkimen, büyük savaşı ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Kore savaşı 67 yıl önce bugün sona erdi. Savaşın tanıklarından Kore gazisi Kasım İlkimen, büyük savaşı ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

ANALİZ - Kore savaşında neler yaşandı? ANALİZ - KORE SAVAŞINDA NELER YAŞANDI?

Kore gazisi yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Kore gazisi yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Kore savaşında neler yaşandı?
Kore savaşında neler yaşandı?
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