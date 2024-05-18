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Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! ahaber.com.tr gündeme getirdi Bakanlık devreye girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 14:14
Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Konuya dair konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Amasya’da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır.” dedi.
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