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Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 19.09.2021 23:57
Son dakika haberi: Malatya'da akraba iki aile arasında düğün meselesi yüzünden çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde bir mahallenin muhtarı olduğu ileri sürülen R.Y. akşam saatlerinde akraba oldukları belirtilen H.B.G.'nin Kavak Caddesi üzerinde bulunan evine giderek gerçekleştirilen düğün meselesini görüşmek istedi.

Taraflar arasından yapılan görüşme kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu H.B.G. (74) ile oğlu A.G. (34) yaralandı. R.Y.'nin de aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.Y. kendine ait özel araçla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken tabancayla bacaklarından vurulan baba ile oğlu ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler R.Y.'nin aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirdi. Olay yerinde de inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Akraba aileler arasında silahlı-bıçaklı düğün kavgası! Yaralılar var
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