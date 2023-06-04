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Ahıra girince hayatının şokunu yaşadı

İHA
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Giriş: 04.06.2023 14:51
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60 koyun ve 110 kuzu olmak üzere 170 küçükbaş hayvanı telef etti. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giden Kuzay, acı manzarayla karşılaştı.
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