Ahıra girince hayatının şokunu yaşadı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60 koyun ve 110 kuzu olmak üzere 170 küçükbaş hayvanı telef etti. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giden Kuzay, acı manzarayla karşılaştı.

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