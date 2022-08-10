10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Avrupa, Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adli yardımlaşmada teröristler ve terör suçları ile ilgili iade talepleri olduğu zaman Avrupa, maalesef Türkiye’nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları ile muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var" dedi.