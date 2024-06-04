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21. yüzyılın çocuk bakıcısı dijital ekran! Ekran eşliğinde yemek yedirmek neden tehlikeli?

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 16:48
Çocuklar yemek yemeden oyuna kadar, vakitlerinin büyük bölümünü ekran başında geçiriyor. Uzmanlar ise özellikle ekran eşliğinde yemek yemeninin yol açtığı tehlikelere dikkat çekiyor. Detayları haberimizde....
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