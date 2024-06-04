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Kimler kurban kesmekle yükümlü? Usulüne uygun kurban nasıl kesilir?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.06.2024 16:45
Kurban bayramına artık sayılı günler var. Kimler kurban kesmekle yükümlü? Usulüne uygun kurban nasıl kesilir?  Tüm merak edilenleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim konuğu olan Pendik ilçesi müftüsü Musa Bilgiç verdi
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Kimler kurban kesmekle yükümlü?
Kimler kurban kesmekle yükümlü?
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