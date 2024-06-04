Kurban bayramına artık sayılı günler var. Kimler kurban kesmekle yükümlü? Usulüne uygun kurban nasıl kesilir? Tüm merak edilenleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim konuğu olan Pendik ilçesi müftüsü Musa Bilgiç verdi

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