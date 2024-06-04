04 Haziran 2024, Salı
Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...
Karınca yuvasının içini ilk kez görenler gözlerine inanamadı. Görüntülenen karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması dikkat çekti. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla birlikte ortaya çıkan karınca şehri herkesi hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:43
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