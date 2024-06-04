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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...

Karınca yuvasının içini ilk kez görenler gözlerine inanamadı. Görüntülenen karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması dikkat çekti. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla birlikte ortaya çıkan karınca şehri herkesi hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:43
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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...
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Karınca yuvası değil 5 yıldızlı otel resmen 🐜 Tam bir mühendislik harikası | Otoban, yan yol, patika ve çöp alanı...