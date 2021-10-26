26 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 26 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Akdeniz'de kurak geçen yaz yangınlara neden olurken Karadeniz bölgesi ise selin neden olduğu heyelanlarla mücadele etti. Meteoroloji'den gelen açıklamalara göre, sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki bu sene Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor? El nino ya da la nina olayları yaşanacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte haberin detayları...