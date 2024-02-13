13 Şubat 2024, Salı
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Türkiye Esra Erol'da bu olayı konuşuyor! Anne, Esra Erol'dan yardım istedi: Sahte "Mehdi" kızımı kaçırdı! ihbarlar peş peşe geldi: 300 kişiyi zorla tutuyor.
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan Fatma Olgun isimli bir anne, 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne Olgun, deprem sonrasında psikolojisi bozulan kızı Mevlüde'nin sosyal medyada tanıştığı ve kendisini Mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocayla konuşmaya ve onun videolarını izledikten evden kaçtığını söyledi. Anne Fatma Olgun, "Sözde hoca Mustafa, kızımı kandırıp kaçırdı. Kızımı aradığımda "ben halifemin yanındayım" ifadelerini kullandı. Öte yandan programa bağlanan mağdurlar, 300 kişinin zorla tutulduğunu söyledi. Olayın muhatabı Mevlüde ise kısa sürede bulundu. Yayına katılan Mevlüde akıllamaz açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....