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Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada: 1 ölü

İHA
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Giriş: 24.07.2024 10:11
Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Temiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
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