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Elektrik akımı 2 cana mal oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 15:38
İzmir'de sağanak, beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı, biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. Şimdi İzmir'e dönüyoruz, detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
Elektrik akımı 2 cana mal oldu
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