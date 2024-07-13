13 Temmuz 2024, Cumartesi
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Elektrik akımı 2 cana mal oldu
İzmir'de sağanak, beraberinde ölüm getirdi. Yağış sebebiyle yolda oluşan su birikintisindeki elektrik kaçağı, biri kadın iki kişiyi hayattan kopardı. Şimdi İzmir'e dönüyoruz, detayları ve olay sonrasında yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.