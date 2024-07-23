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Sınır tanımayan israf geri dönüşüm işçilerini bile şaşırtıyor

Sınır tanımayan israf geri dönüşüm işçilerini bile şaşırtıyor

İHA
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Giriş: 23.07.2024 12:05
Her gün tonlarca atığın toplandığı Antalya’da çöpe atılanlar malzemeler kimi zaman geri dönüşüm işçilerini dahi şaşkına çeviriyor. Elbiseden ayakkabıya, elektronik eşyalardan ziynet eşyalarına kadar akla gelebilecek her şeyle karşılaştıklarını belirten geri dönüşüm çalışanları, Antalya’da en çok israfın ise ekmek ve gıda ürünlerinde yaşandığını belirtti.
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