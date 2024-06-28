1 Milyon TL ile kayıplara mı karıştılar? Esra Erol Yağmur ve Damla kardeşleri buldu | O sözler üzerine stüdyodakiler şoke oldu

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kader ve Gülsen isimli teyzeler, 23 Nisan'da yanlarına yüklü miktarda para alarak kayıplara karışan Yağmur ve Damla Öçkoymaz isimli ikiz yeğenlerini bulmak için Esra Erol programına başvurdu. Programa telefonla bağlanan abla Leman Hanım ise "Ben kardeşlerim ile tartıştığım için 1 aydır görüşmüyorduk. Çünkü sürekli erkelerle konuşuyorlardı. Kardeşlerim giderken yanlarına 1 milyon TL miktar aldı diye biliyorum." dedi. Bunun üzerine Esra Erol ve stüdyodakiler şoke oldu. Esra Erol'da "1 milyon TL' mi" ifadeleri ile şaşkınlığını dile getirdi. Kısa süre Esra Erol, kardeşleri buldukları müjdesini verdi. Kardeşler canlı yayında o iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...