28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

1 Milyon TL ile kayıplara mı karıştılar? Esra Erol Yağmur ve Damla kardeşleri buldu | O sözler üzerine stüdyodakiler şoke oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2024 01:21
Güncelleme:28.06.2024 01:21
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kader ve Gülsen isimli teyzeler, 23 Nisan'da yanlarına yüklü miktarda para alarak kayıplara karışan Yağmur ve Damla Öçkoymaz isimli ikiz yeğenlerini bulmak için Esra Erol programına başvurdu. Programa telefonla bağlanan abla Leman Hanım ise "Ben kardeşlerim ile tartıştığım için 1 aydır görüşmüyorduk. Çünkü sürekli erkelerle konuşuyorlardı. Kardeşlerim giderken yanlarına 1 milyon TL miktar aldı diye biliyorum." dedi. Bunun üzerine Esra Erol ve stüdyodakiler şoke oldu. Esra Erol'da "1 milyon TL' mi" ifadeleri ile şaşkınlığını dile getirdi. Kısa süre Esra Erol, kardeşleri buldukları müjdesini verdi. Kardeşler canlı yayında o iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
Esra Erol Yağmur ve Damla kardeşleri buldu
Esra Erol Yağmur ve Damla kardeşleri buldu
Milyoner Aile çok yakında ATV’de!
"Milyoner Aile" çok yakında ATV'de!
3 bin lira için boşamasaydın eşini!”
"3 bin lira için boşamasaydın eşini!”
Ölen kardeşim beni yanına çağırdı!
"Ölen kardeşim beni yanına çağırdı!"
Kim Milyoner Olmak İster’de ilginç anlar! Bin pişman oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Bin pişman oldu
Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı
Genç yarışmacı tarih sorusunda şoku yaşadı
’Alan’ bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...
'Alan' bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...
Esra Erol’da canlı yayında gözaltına alındı.
Esra Erol'da canlı yayında gözaltına alındı.
Esra Erol’da akılalmaz olay!
Esra Erol'da akılalmaz olay!
Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Daha Fazla Video Göster