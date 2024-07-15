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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 01:45
Milyonları ekrana kilitleyen ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlardaki yerini aldı. Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde birbirinden başarılı yarışmacılar performanslarını sergiledi ve izleyicileri ekran başına kilitledi. Programda heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Kartal Akcan, performansıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı Akcan soruda iki joker hakkını kullandı. Tek soruda iki jokerini kullanan yarışmacının doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu hayalindeki mesleği açıkladı!
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