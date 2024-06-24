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Kayıp eşini arıyordu, pişman oldu! Canlı yayında gergin yüzleşme "3 bin lira için boşamasaydın eşini!”

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 23:28
Ercan Hallaç, boşandıktan sonra da birlikte yaşadığı eski eşinin 4 aydır kayıp olduğu iddiasıyla başvurdu Müge Anlı'ya. Kayıp kadın kısa süre sonra bulundu. Ancak kocası, onu aradığına pişman oldu. Çünkü Ercan Hallaç’ın yaptığı sahtekalarlıkları ifşa etti. Canlı yayında büyük gerginlik yaşandı.
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