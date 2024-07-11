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İzmir'de 2 firariye şafak operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:13
İzmir'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı için düğmeye basıldı. Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla zanlılar kıskıvrak yakalandı.
Firarilere şafak operasyonu!
Firarilere şafak operasyonu!
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