İzmir'de 2 firariye şafak operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı için düğmeye basıldı. Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla zanlılar kıskıvrak yakalandı.